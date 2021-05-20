Суд обязал авиакомпанию из Андорры выплатить Украине штраф за полеты над Крымом

Суд обязал андоррскую авиакомпанию Gestio Integral Dʼaeronaus Martinez S. L. выплатить штраф Украине за полеты на оккупированным Крымом и Черным морем.
Об этом сообщает прокуратура АРК Крым, которая подавала иск.
Речь идет о задолженности перед компанией «Украерорух». Во время расследования, прокуратура установила, что «Украероруху» должны семь авиакомпаний, среди которых андоррская. Суд постановил взыскать с нее 100 тысяч грн неуплаты аэронавигационных услуг.
Общая сумма задолженности – 7 млн грн.
«После предъявления указанных исков одна из авиакомпаний Объединенных Арабских Эмиратов в полном объеме оплатила задолженность на сумму 3 719 843 гривны», — добавили в прокуратуре.
- В сентябре 2020 года прокуратура сообщала, что суды арестовали более 60 самолетов, незаконно летавших на аннексированный полуостров.
- В январе 2021 года Кабинет министров ввел санкции против ряда российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым.