Авиакомпания из ОАЭ заплатила по иску прокуратуры более 3,7 миллиона гривен за незаконные полеты в Крым

Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов оплатила 3,7 миллиона гривен штрафов за незаконные полеты в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщается на странице прокуратуры Крыма.

Воздушные суда этой компании летали в Симферополь и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения закреплена за Украиной.

«При этом установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правилами Евроконтроля аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины авиакомпания не оплачивала», — отметили в прокуратуре.

Во время рассмотрение иска авиакомпания добровольно уплатила указанную задолженность в полном объеме. Сейчас на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области находятся еще 4 иска прокуратуры Крыма против иностранных авиакомпаний о взыскании за предоставленные аэронавигационные услуги более миллиона гривен.

Прокуратура не приводит название авиакомпании, осуществлявшей полеты. В ОАЕ созданы такие перевозчики, как Air Arabia, Emirates Airline, Etihad Airways и Flydubai.