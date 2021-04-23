Авиакомпания из ОАЭ заплатила по иску прокуратуры более 3,7 миллиона гривен за незаконные полеты в Крым

Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов оплатила 3,7 миллиона гривен штрафов за незаконные полеты в оккупированный Россией Крым.
Об этом сообщается на странице прокуратуры Крыма.
Воздушные суда этой компании летали в Симферополь и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения закреплена за Украиной.
«При этом установленные в соответствии с законодательством Украины, нормами ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и правилами Евроконтроля аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины авиакомпания не оплачивала», — отметили в прокуратуре.
Во время рассмотрение иска авиакомпания добровольно уплатила указанную задолженность в полном объеме. Сейчас на рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области находятся еще 4 иска прокуратуры Крыма против иностранных авиакомпаний о взыскании за предоставленные аэронавигационные услуги более миллиона гривен.
Прокуратура не приводит название авиакомпании, осуществлявшей полеты. В ОАЕ созданы такие перевозчики, как Air Arabia, Emirates Airline, Etihad Airways и Flydubai.
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- В январе 2021 года Кабинет министров ввел санкции против ряда российских авиакомпаний за полеты в оккупированный Крым.