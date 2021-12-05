До України прибула друга партія вугілля зі Штатів та Колумбії. Його передадуть то ТЕС

В Україну 5 грудня прибуло 66 тисяч тон американського та колумбійського вугілля. Це друга із шести партії, до кінця 2022 року до країни надійде майже 470 тисяч тонн вугілля.
Про це повідомляє пресслужба компанії ДТЕК.
Ця партія вугілля призначена для потреб теплоелектростанцій компанії.
Перша партія вугілля надійшла 21 листопада і була призначена для державних теплоелектростанцій «Центренерго». Очікується, що в грудні в Україну прибудуть ще три суднові партії із вугіллям. Ці поставки, зокрема, анонсував президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Росія з 1 листопада зупинила постачати в Україну вугілля, яке використовується для потреб енергетики, через нібито зростання попиту на нього всередині країни.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль спростував інформацію про нібито введення в Україні «віялових відключень» електроенергії. За його словами, українська енергосистема пройде період сильних морозів стабільно, хоча деякі проблеми й існують, зокрема низькі запаси вугілля на складах вугільних теплових електростанцій.
- Росія зупинила транзит вугілля, яке надходить до України з Казахстану. Технічно блокування відбувається на рівні компанії «Российские железные дороги», яка не підтверджує проїзд вагонів з таким вугіллям територією Росії. Там зазначали, що обмеження на транзит казахстанського вугілля в Україну повʼязані із завантаженістю інфраструктури з російського боку. Врешті Казахстан вирішив постачати вугілля в Україну морем.