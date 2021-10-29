Росія з 1 листопада припинить постачати в Україну антрацит. Там це пояснили «необхідністю забезпечити власні потреби»

Росія з 1 листопада зупинить постачання в Україну вугілля, яке використовується для потреб енергетики, через нібито зростання попиту на нього всередині країни.

Про це заявили в Мінекономрозвитку Росії, передає РБК.

«Ухвалене рішення повʼязане зі зростанням попиту на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб у країні», — сказали у міністерстві.

Водночас у Мінекономрозвитку РФ зазначили, що постачання інших марок вугілля із Росії триває і становитиме у листопаді «більше половини всього вугілля, що постачається в Україну».