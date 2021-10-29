Росія з 1 листопада припинить постачати в Україну антрацит. Там це пояснили «необхідністю забезпечити власні потреби»

Росія з 1 листопада зупинить постачання в Україну вугілля, яке використовується для потреб енергетики, через нібито зростання попиту на нього всередині країни.
Про це заявили в Мінекономрозвитку Росії, передає РБК.
«Ухвалене рішення повʼязане зі зростанням попиту на енергетичні марки вугілля. В осінньо-зимовому періоді необхідно приділяти особливу увагу забезпеченню власних потреб у країні», — сказали у міністерстві.
Водночас у Мінекономрозвитку РФ зазначили, що постачання інших марок вугілля із Росії триває і становитиме у листопаді «більше половини всього вугілля, що постачається в Україну».
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус написав у своєму Telegram-каналі, що Росія зупиняє постачання вугілля марки А (антрацит) та П (пісне).
«Таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ)», — уточнив він.
Також Герус додав, посилаючись на учасників ринку, що коксівне вугілля Росія продовжить возити до України.
«Такі дії РФ схожі на їхні дії восени 2014 року», — наголосив він.
- На початку жовтня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля, припинили роботу. Причина цього — рекордні ціни на газ і вугілля.
- Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко запевняє, що газу, який Україна накопичила у підземних сховищах, вистачить для проходження опалювального сезону.