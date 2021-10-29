Россия с 1 ноября перестанет поставлять в Украину антрацит. Там это объяснили «необходимостью обеспечить собственные потребности»

Россия с 1 ноября остановит поставки в Украину угля, используемого для нужд энергетики, из-за якобы роста спроса на него внутри страны.

Об этом заявили в Минэкономразвития России, передает РБК.

«Принятое решение связано с ростом спроса на энергетические марки угля. В осенне-зимний период необходимо уделять особое внимание обеспечению своих потребностей в стране», — сказали в министерстве.

В то же время в Минэкономразвития РФ отметили, что поставки других марок угля из России продолжаются и будут составлять в ноябре «более половины всего угля, поставляемого в Украину».