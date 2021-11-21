В Україну прибула перша партія вугілля зі США. Це має запобігти «віяловим відключенням»

В Україну 21 листопада прибуло 60,5 тисячі тон американського та колумбійського вугілля. Загалом до початку 2022 року до нашої країни надійде майже 470 тисяч тонн вугілля, яку доставлять шість суден.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Перше судно прибуло до порту «Південний». Отримане вугілля забезпечуватиме потреби державних теплоелектростанцій «Центренерго».

Обсяг кожної із семи партії становить від 40 до 75 тисяч тонн. Ці поставки, зокрема, анонсував президент Володимир Зеленський.

Загалом «Центренерго» законтрактувало 1,5 млн тонн вугілля, щоб не допустити так званих віялових відключень електроенергії.