В Украину прибыла первая партия угля из США. Это должно предотвратить «веерные отключения»

В Украину 21 ноября прибыло 60,5 тысяч тонн американского и колумбийского угля. В общей сложности к началу 2022 года в нашу страну поступит почти 470 тысяч тонн угля, который доставят шесть судов.
Об этом сообщает прессслужба ДТЭК.
Первое судно прибыло в порт «Южный». Полученный уголь будет обеспечивать потребности государственных теплоэлектростанций «Центрэнерго».
Объем каждой из семи партий составляет от 40 до 75 тысяч тонн. Эти поставки, в частности, анонсировал президент Владимир Зеленский.
В общей сложности «Центрэнерго» законтрактовало 1,5 млн тонн угля, чтобы не допустить так называемых веерных отключений электроэнергии.
- Премьер-министр Денис Шмигаль опроверг информацию о якобы введении в Украине «веерных отключений» электроэнергии. По его словам, украинская энергосистема пройдет период сильных морозов стабильно, хотя некоторые проблемы и существуют, в частности низкие запасы угля на складах угольных тепловых электростанций.