В Украину прибыла первая партия угля из США. Это должно предотвратить «веерные отключения»

В Украину 21 ноября прибыло 60,5 тысяч тонн американского и колумбийского угля. В общей сложности к началу 2022 года в нашу страну поступит почти 470 тысяч тонн угля, который доставят шесть судов.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК.

Первое судно прибыло в порт «Южный». Полученный уголь будет обеспечивать потребности государственных теплоэлектростанций «Центрэнерго».

Объем каждой из семи партий составляет от 40 до 75 тысяч тонн. Эти поставки, в частности, анонсировал президент Владимир Зеленский.

В общей сложности «Центрэнерго» законтрактовало 1,5 млн тонн угля, чтобы не допустить так называемых веерных отключений электроэнергии.