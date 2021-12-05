В Украину прибыла вторая партия угля из Штатов и Колумбии. Его передадут ТЭС

В Украину 5 декабря прибыло 66 тысяч тонн американского и колумбийского угля. Это вторая из шести партий, к концу 2022 года в страну поступит почти 470 тысяч тонн угля.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Эта партия угля предназначена для нужд теплоэлектростанций компании.

Первая партия угля поступила 21 ноября и была предназначена для государственных теплоэлектростанций «Центрэнерго». Ожидается, что в декабре в Украину прибудут еще три судовых партий с углем. Эти поставки анонсировал президент Владимир Зеленский.