В Украину прибыла вторая партия угля из Штатов и Колумбии. Его передадут ТЭС

В Украину 5 декабря прибыло 66 тысяч тонн американского и колумбийского угля. Это вторая из шести партий, к концу 2022 года в страну поступит почти 470 тысяч тонн угля.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.
Эта партия угля предназначена для нужд теплоэлектростанций компании.
Первая партия угля поступила 21 ноября и была предназначена для государственных теплоэлектростанций «Центрэнерго». Ожидается, что в декабре в Украину прибудут еще три судовых партий с углем. Эти поставки анонсировал президент Владимир Зеленский.
Напомним, что Россия с 1 ноября прекратила поставлять в Украину уголь, который используется для нужд энергетики, из-за якобы роста спроса на него внутри страны.
- Премьер-министр Денис Шмигаль опроверг информацию о якобы введении в Украине «веерных отключений» электроэнергии. По его словам, украинская энергосистема пройдет период сильных морозов стабильно, хотя некоторые проблемы и существуют, в частности низкие запасы угля на складах угольных тепловых электростанций.
- Россия остановила транзит угля, который идет в Украину из Казахстана. Техническая блокировка происходит на уровне компании «Российские железные дороги», которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем по территории России. Там отмечалось, что ограничения на транзит казахстанского угля в Украину связаны с загруженностью инфраструктуры с российской стороны. В конце концов, Казахстан решил поставлять уголь в Украину морем.