Казахстан будет поставлять Украине уголь по морю из-за запрета России на транзит

Казахстан будет поставлять Украине уголь по морю, чтобы избежать рисков блокады. Все потому, что Россия запретила транзит угля через свою территорию.

Об этом пишет пресс-служба «Центрэнерго».

Там рассказали, что Казахстан — основной поставщик импортного угля. Однако Россия с середины ноября начала неофициально сдерживать транзит угля из Казахстана в Украину через свою территорию.

«В качестве основного поставщика импортных углей компания выбрала Казахстан. На пике ценового роста это было лучшее предложение и оптимальное соотношение цены и качества. «Центрэнерго» сотрудничало с одним из крупнейших мировых угледобывающих предприятий. С середины ноября 2021 года Россия начала в неофициальном режиме сдерживать транзит казахстанского угля в сторону Украины через свою территорию», – говорится в сообщении.

Там также отметили, что 20 ноября в порт «Южный» прибыла первая партия угля из США — 60 тысяч тонн.