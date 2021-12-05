Телеведучого Кріса Куомо звільнили з CNN. Він допомагав своєму братові (ексгубернатору Нью-Йорка) у скандалі з домаганнями

Американський телеканал CNN звільнив одного з найпопулярніших телеведучих — Кріса Куомо. Його звинуватили в порушенні журналістської етики, оскільки той допомагав своєму братові та колишньому губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо під час скандалу зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях.

Відповідна заява уже оприлюднена на сайті телерадіокомпанії.

Медіа ухвалило це рішення після появи «додаткової інформації» від незалежної юридичної компанії, яка розслідувала можливе зловживання Крісом Куомо своїми службовими обовʼязками. Журналіст нібито надавав поради помічникам і прихильникам тоді ще губернатора Ендрю Куомо, а також намагався скористатися своїми звʼязками у пресі, щоб «відбілити» імʼя брата.