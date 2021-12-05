Телеведущего Криса Куомо уволили из CNN. Он помогал своему брату (экс-губернатору Нью-Йорка) в скандале о домогательствах

Американский телеканал CNN уволил одного из самых популярных телеведущих — Криса Куомо. Его обвинили в нарушении журналистской этики, поскольку он помогал брату и бывшему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо во время скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Соответствующее заявление уже обнародовано на сайте телерадиокомпании.

Медиа приняло это решение после появления «дополнительной информации» от независимой юридической компании, расследовавшей возможное злоупотребление Крисом Куомо своими служебными обязанностями. Журналист якобы давал советы помощникам и сторонникам тогда еще губернатора Эндрю Куомо, а также пытался воспользоваться своими связями в прессе, чтобы «отбелить» имя брата.