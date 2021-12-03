Глава МОЗ Віктор Ляшко анонсував вихід дев’яти областей України з «червоної» зони карантину наступного тижня

«Міністерство охорони здоров’я подало вже на Кабінет міністрів прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Потенційно готові вже 8 областей вийти, завтра очікуємо ще девʼяту», — розповів він та зауважив, що засідання комісії відбудеться наступного тижня.

За словами Ляшка, зараз МОЗ приділяє особливу увагу Закарпаттю, де зареєстровано спалах захворюваності на COVID-19.

«Сьогодні бачимо зростання у Закарпатській області кількості випадків [захворювання] на коронавірусну хворобу і зростання госпіталізацій. Тому весь акцент на проведення секвенування у нас спрямований на цю область, для того щоб не пропустити завезення і поширення на території України штаму «Омікрон», — сказав він.

Глава МОЗ запевнив, що станом на ранок 3 грудня штам коронавірусу «Омікрон» не був виявлений в Україні і що міністерство уважно стежить за дослідженнями, які проводять із новим штамом. За його словами, поки що немає точного підтвердження того, що «Омікрон» є агресивнішим, швидше передається і стійкий до імунітету від вакцин.

«Щоб запобігти його потраплянню, вчора уряд ухвалив рішення про заборону вʼїзду на територію України без проходження самоізоляції для громадян семи країн Південної Африки, а також усіх, хто перебував останні 14 днів упродовж тижня на території цих країн», — сказав він.