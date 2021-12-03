Глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал выход девяти областей Украины из «красной» зоны карантина на следующей неделе

«Министерство здравоохранения уже подало на Кабинет министров просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей выйти, завтра ждем еще девятую», — рассказал он и отметил, что заседание комиссии состоится на следующей неделе.

По словам Ляшко, сейчас Минздрав уделяет особое внимание Закарпатью, где зарегистрирована вспышка заболеваемости COVID-19.

«Сегодня видим рост в Закарпатской области количества случаев [заболевания] коронавирусной болезнью и рост госпитализаций. Поэтому весь акцент на проведение секвенирования у нас направлен на эту область, чтобы не пропустить завоз и распространение на территории Украины штамма «Омикрон», — сказал он.

Глава Минздрава заверил, что по состоянию на утро 3 декабря штамм коронавируса «Омикрон» не был выявлен в Украине и что министерство внимательно следит за исследованиями, проводимыми с новым штаммом. По его словам, пока нет точного подтверждения того, что «Омикрон» более агрессивный, быстрее передается и устойчив к иммунитету от вакцин.

«Чтобы предотвратить его попадание, вчера правительство приняло решение о запрете въезда на территорию Украины без прохождения самоизоляции для граждан семи стран Южной Африки, а также всех, кто находился последние 14 дней в течение недели на территории этих стран», — сказал он.