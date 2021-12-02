Попит на iPhone 13 нижчий, ніж очікувала компанія Apple. Не допомогли навіть різдвяні свята

Компанія Apple попередила своїх партнерів про незвичне зниження попиту на смартфони iPhone 13 напередодні різдвяних та новорічних свят.

Про це повідомило американське видання Bloomberg.

Після презентації нової лінійки iPhone компанія очікувала продати до кінця 2021 року 90 мільйонів iPhone 13, але потім знизила цю планку до 80 мільйонів. Щоправда тут причина була у нестачі мікрочипів для смартфонів. Однак вже зараз компанія вважає, що планка у 80 млн надто завищена через відсутність попиту на нову модель.

За даними Bloomberg, компанія розраховувала на великі продажі перед святковим періодом, але цього не сталося.