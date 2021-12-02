Спрос на iPhone 13 ниже, чем ожидала компания Apple. Не помогли даже рождественские праздники

Компания Apple предупредила своих партнеров о необычном снижении спроса на смартфоны iPhone 13 в канун рождественских и новогодних праздников.

Об этом сообщило американское издание Bloomberg.

После презентации новой линейки iPhone компания ожидала продать к концу 2021 года 90 миллионов iPhone 13, но затем снизила планку до 80 миллионов. Но здесь причина была в нехватке микрочипов для смартфонов. Однако уже сейчас компания считает, что и планка в 80 млн слишком завышена из-за отсутствия спроса на новую модель.

По данным Bloomberg, компания рассчитывала на большие продажи перед праздничным периодом, но этого не произошло.