Apple представила новый iPhone 13

Генеральный директор Apple Тим Кук представил новую линейку iPhone, среди которых есть iPhone 13 Mini, iPhone 13 iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

У младших версий iPhone 13 и 13 mini немного обновился дизайн блока камер. Вырез в экране стал на вид немного компактнее, но не так сильно, как можно было предположить. Корпус по прежнему алюминиевый на гранях, а тыльную и фронтальную часть закрывает защитное стекло Ceramic Shield.

Систему Face ID немного ужали, вырез в итоге стал меньше на 20%. Яркость экрана увеличилась на 28% (в iPhone 13 — это 6,1 дюймовая матрица, а в 13 mini — 5,4-дюймовая).

В iPhone 13 и 13 mini используется новый процессор A15 Bionic.

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