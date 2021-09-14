Apple презентувала новий iPhone 13

Генеральний директор Apple Тім Кук презентував нову лінійку iPhone, серед яких iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max.

У молодших версіях iPhone 13 і 13 mini трохи оновився дизайн блоку камер. Виріз в екрані став на вигляд більш компактним, але не настільки, як припускали раніше. Корпус алюмінієвий на гранях, а тильну і фронтальну частину закриває захисне скло Ceramic Shield.

Систему Face ID трохи стиснули, виріз в результаті став меншим на 20%. Яскравість екрану збільшилась на 28% (в iPhone 13 - це 6,1 дюймова матриця, а в 13 mini - 5,4-дюймова).

В iPhone 13 і 13 mini використовується новий процесор A15 Bionic.

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