Apple из-за глобального кризиса вполовину сократила производство iPad, чтобы хватило чипов для iPhone 13

Американская компания Apple сократила производство планшетов iPad на 50%, чтобы в достаточном количестве выпустить новые смартфоны iPhone 13. Это вызвано глобальным кризисом в поставках микрочипов.
Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на близкие к компании источники.
Кризис ударил по компании сильнее, чем ожидалось. В Apple прогнозируют повышенный спрос на смартфоны, потому решили сосредоточиться на них. Производство iPad сократили в сентябре и октябре, из-за чего покупателям новых iPad придется ждать доставки до декабря.
У iPad и iPhone общие периферийные микросхемы, что позволяет Apple перераспределять расходные материалы между устройствами. Повышенный спрос на iPhone будет ближе к новогодним и рождественским праздникам, а вот iPad будет нехватка минимум до декабря. В 2020 году Apple также перераспределяла производство с iPad на iPhone 12, чтобы удовлетворить спрос.
- Дефицит микрочипов в мире вызвали торговая война между США и Китаем и пандемия коронавируса, из-за которой остановилась работа заводов. В 2021 году добавились еще и природные катаклизмы в регионах, где находятся заводы, которые производят микросхемы. Перебои с поставками начались у производителей ноутбуков, смартфонов, бытовой техники. Сильно пострадала и автомобильная промышленность. По самым оптимистичным прогнозам, кризис закончится не раньше 2023 года.
- В отчете за четвертый квартал Apple указывала, что недополучила $6 млрд из-за дефицита чипов.