Apple через глобальну кризу наполовину скоротила виробництво iPad, щоб вистачило чипів для iPhone 13

Американська компанія Apple скоротила виробництво планшетів iPad на 50%, щоб у достатній кількості випустити нові смартфони iPhone 13. Це викликано глобальною кризою у постачанні мікрочипів.
Про це пише Nikkei Asia із посиланням на близькі до компанії джерела.
Криза вдарила по компанії сильніше, ніж очікувалося. У Apple прогнозують підвищений попит на смартфони, тому вирішили зосередитись на них. Виробництво iPad скоротили у вересні та жовтні, через що покупцям нових iPad доведеться чекати доставки до грудня.
У iPad та iPhone спільні периферійні мікросхеми, що дозволяє Apple перерозподіляти витратні матеріали між пристроями. Підвищений попит на iPhone буде ближчим до новорічних та різдвяних свят, а ось iPad буде бракувати мінімум до грудня. У 2020 році Apple також перерозподіляла виробництво з iPad на iPhone 12, щоб задовольнити попит.
- Дефіцит мікрочипів у світі викликали торговельна війна між США та Китаєм та пандемія коронавірусу, через яку зупинилася робота заводів. У 2021 році додалися ще й природні катаклізми в регіонах, де знаходяться заводи, які виробляють мікросхеми. Перебої з постачанням почалися у виробників ноутбуків, смартфонів, побутової техніки. Сильно постраждала й автомобільна промисловість. За найоптимістичнішими прогнозами, криза закінчиться не раніше 2023 року.
- У звіті за четвертий квартал Apple вказувала, що недоотримала $6 млрд через дефіцит чипів.