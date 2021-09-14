Apple представила нові iPad та смартгодинник Apple Watch

Дизайн та розміри смартгодинників не зазнали значних змін у порівнянні з Apple Watch 6. Нове покоління отримало більший дисплей у порівнянні з попередником, що, наприклад, дає можливість відображати на 50% тексту, ніж на дисплеї годинників шостого покоління. Також екран змінюватиметься залежно від кута нахилу руки.

Також Apple заявила, що Watch Series 7 отримали міцніший корпус та скло, яке покриває екран, а також заряджатимуться на третину швидше за попередника — до 80% за 45 хвилин. 8 хвилин заряду дозволятимуть відстежувати сон користувача протягом 8 годин.

У палітрі оформлення Apple Watch Series 7 буде пʼять нових кольорів, а також нові ремінці Nike і Hermes. Годинник коштуватиме $399 і почне продаватися наприкінці осені.

Також Apple оновила свої планшети iPad. Найдоступніше модель — New iPad отримала чіп Він A13 Bionic та нову ширококутну камеру, яка дозволить використовувати технологію Center Stage — камера ідентифікує людей у кадрі і в залежності від цього змінює розмір кадру. Новий iPad працюватиме під управлінням iPadOS 15, буде сумісним з Apple Pencil першого покоління та отримає гігабітний адаптер LTE. Він коштуватиме від $329.

Найбільше оновлення отримав iPad mini. Його екран збільшився до 8,3 дюйма й той самий чіп А13 Bionic. Планшет отримав новий дизайн, який наслідує флагманські моделі смартфонів та останніх iPad. Також планшет оснащуватиметься USB-C, що дозволить передавати дані у 10 разів швидше у порівнянні з попереднім поколінням iPad mini. Для ідентифікації користувача використовуватиметься Touch ID, який вже встановлюється в iPad Air. А адаптер для мобільного інтернету в iPad mini тепер підтримуватиме стандарт 5G. Ціна — від $499.