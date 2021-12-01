Bihus.Info: Під час обшуків у Киви знайшли багато золота та картин. На одній із них нардеп був зображений в образі Муссоліні

Під час обшуків у нардепа Іллі Киви слідчі знайшли багато готівки, золота та картин. На одній із них його було зображено в образі італійського диктатора, ідеолога фашизму Беніто Муссоліні.

Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Зокрема, у помешканні Киви знайшли майже десять злитків золота на загальну суму в понад мільйон гривень. Також у нардепа знайшли готівкою понад 1,1 мільйона гривень, $500 тисяч і ще понад 300 тисяч гривень в автомобілі. Усіх цих коштів в декларації Киви не було.

Також на фотографіях під час обшуків у Киви помітили дві картини, на яких був зображений сам нардеп. Одну з них — ту, де Кива зображений в образі Муссоліні — на його день народження принесла перша заступниця головреда проросійського видання «Страна.ua» Світлана Крюкова.

Другу картину теж продавала Крюкова на своїй сторінці в Facebook. Вона не вказувала, хто саме її придбав, але картину знайшли під час обшуків у Киви. На цій картині зображені він, а також лідери ОПзЖ Віктор Медведчук та Вадим Рабінович в образі героїв фільму «Кавказька полонянка».