Bihus.Іnfo: Во время обысков у Кивы нашли много золота и картин. На одной из них нардеп был изображен в образе Муссолини.

Во время обысков у нардепа Ильи Кивы следователи выявили много наличных денег, золота и картин. На одной из них он был изображен в образе итальянского диктатора, идеолога фашизма Бенито Муссолини.

Об этом идет речь в сюжете Bihus.Іnfo.

В частности, в доме Кивы нашли почти десять слитков золота на общую сумму более миллиона гривен. Также у нардепа нашли наличными свыше 1,1 миллиона гривен, $500 тысяч и еще более 300 тысяч гривен в автомобиле. Всех этих средств в декларации Кивы не было.

Также на фотографиях во время обысков у Кивы было заметно две картины, на которых изображен сам нардеп. Одну из них — ту, где Кива изображен в образе Муссолини — на его день рождения принесла первая заместительница главреда пророссийского издания «Страна.ua» Светлана Крюкова.

Вторую картину тоже продавала Крюкова на своей странице в Facebook. Она не указывала, кто именно ее приобрел, но картину нашли во время обысков у Кивы. На этой картине изображены он, а также лидеры ОПзЖ Виктор Медведчук и Вадим Рабинович в образе героев фильма «Кавказская пленница».