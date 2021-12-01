YouTube опублікував перелік найпопулярніших відео в Україні у 2021 році. Лідер — фільм Навального про палац Путіна

У 2021 році українці найбільше дивились на YouTube інтервʼю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. Лідер за кількістю переглядів в Україні — розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац для Путіна.

Про це ідеться у релізі YouTube від 1 грудня.

Повністю перша десятка найпопулярніших відео виглядає так: