YouTube опубликовал список самых популярных видео в Украине в 2021 году. Лидер — фильм Навального о дворце Путина

В 2021 году украинцы больше всего смотрели на YouTube интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. Лидер по количеству просмотров в Украине — расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце для Путина.
Об этом говорится в релизе YouTube от 1 декабря.
Полностью первая десятка самых популярных видео выглядит так:
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков / Что было дальше?
- Ивангай — где он пропадал / вДудь
- Сериал «Папик» — 1 серия, 2 сезон
- Влад А4 Стал Призраком на 24 Часа!
- Холостяк 11 – Выпуск 1
- Morgenshtern. Фото члена, в лужайке мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский / В гостях у Гордона
- Зона комфорта. Все серии / Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ!
- Шоу «Маска» / Выпуск 1, сезон 1
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню «Родной» от LOBODA. Топ-10 музыкальных видео 2021 года в Украине выглядит так:
Напомним, что YouTube начал скрывать количество дизлайков под видеороликами. При этом сама кнопка дизлайка осталась доступной. Создатели видео по-прежнему видят их количество.
- YouTube с 1 июня вставляет рекламу во все видео, а выплаты за нее можно считать роялти.
- За пандемический год украинский сегмент YouTube значительно вырос и стал популярнее даже за границей. Украинцы записывают свои видео на английском, испанском и арабском языках, а также на хинди.