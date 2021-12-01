YouTube опубликовал список самых популярных видео в Украине в 2021 году. Лидер — фильм Навального о дворце Путина

В 2021 году украинцы больше всего смотрели на YouTube интервью известных людей, а также телевизионные шоу, сериалы и развлекательный контент. Лидер по количеству просмотров в Украине — расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце для Путина.

Об этом говорится в релизе YouTube от 1 декабря.

Полностью первая десятка самых популярных видео выглядит так: