YouTube почав приховувати кількість дизлайків під роликами

Відеохостинг YouTube почав приховувати кількість дизлайків під відеороликами.

Про це повідомляється у блозі компанії.

При цьому сама кнопка дизлайка залишилася доступною. Повідомляється, що сервіс вдався до цього кроку після експерименту, який проводили, щоб зʼясувати, чи відображення лічильника впливає на загальну кількість дизлайків. Учасники експерименту могли використовувати кнопку, але вони не бачили кількість негативних оцінок.

Під час експерименту зʼясувалося, що люди менше використовували цю кнопку, бо не бачили самого лічильника. Також експеримент показав, що негативні оцінки найчастіше ставили роликам авторів-початківців із невеликою кількістю підписників.

У YouTube зазначили, що творці відео, як і раніше, зможуть бачити кількість дизлайків у YouTube Studio поряд з іншими показниками.