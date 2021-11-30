Посольство Німеччини закликало поліцію розслідувати напади праворадикалів на бари у Києві

У посольстві Німеччини закликали поліцію швидко розслідувати напади праворадикалів на бари у Подільському районі Києва. Там зазначили, що такі погроми є неприйнятними.
Про це пише посольство у своєму Twitter.
«Напади правих екстремістів на бари у Подільському районі Києва, де часто збираються представники ЛГБТ, — неприйнятні. Влада України повинна швидко розслідувати ці інциденти!» — йдеться у заяві посольства.
Також там зазначили, що ухвалення законопроєкту № 5488 дозволить підвищити ефективність роботи правоохоронних органів. Цей документ передбачає встановлення відповідальності за дискримінацію.
- Зазначимо, що 6 та 26 листопада група молодиків у балаклавах, масках та спортивних костюмах розтрощила вікна бару «Хвильовий» та намагалася потрапити всередину. Останній напад закінчився затриманням 12 осіб, яких згодом відпустили. Поліція запевняє, що відкрила проти них справу за статтею «Хуліганство».
- Достеменно невідомо, хто саме організовує ці напади, але анонси про це постійно зʼявляються у Telegram-каналах представників праворадикальних течій. Ці напади вони називають «хрестовими походами», а відвідувачів подільських закладів — «наркоманами». Ультраправі також прийшли на акцію протесту жителів Подолу та стояли на протилежному від них боці.
- 29 листопада близько 200 представників спільноти Подолу вийшли на мирну акцію протесту під Міністерство внутрішніх справ, щоб звернутися до очільника відомства Дениса Монастирського та керівника київської поліції Івана Вигівського. Вони вимагають звільнити та притягнути до відповідальності голову Подільського управління поліції Павла Василенка «за бездіяльність та покривання злочинності».