Поліція відкрила провадження через погром у барі «Хвильовий» у Києві

Київські слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом нападу на бар «Хвильовий», який розташований на Подолі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Тривають слідчі дії», — розповіли правоохоронці.

Також у поліції уточнили, що були затримані 12 молодиків.