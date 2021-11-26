Праворадикали розтрощили вікна у «Хвильовому» на Подолі та «залили людей балоном». Є постраждалі

У Києві увечері пʼятниці, 26 листопада, праворадикали розтрощили вікна у барі «Хвильовий», який розташований на Подолі. Надалі приблизно 15 зловмисників направилися до закладів, які розташовані на Кирилівській та Нижньоюрківській [йдеться про клуби К41 та Closer].

Про це «Бабелю» повідомив співзасновник «Хвильового» Андрій Янковський та очевидиця Софія Телегіна.

«Залетіла група молодиків у балаклавах, масках та спортивних костюмах, розтрощили вікна та залили балоном людей і всередині через розбиті вікна, і двері. Також вони частково розбили меблі, які стояли на терасі закладу — є постраждалі серед тих, кого залили балоном. У них випала візитівка організації «Центурія», — зазначив Янковський.

«Бабель» перевірив, куди направляє QR-код з візитівки молодиків — це Telegram-канал Centuria, в його описі йдеться наступне: «Ми — центурія. Рух, який стоїть на світоглядних засадах української державності та європейської традиції».

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Наразі за словами очевидиці Софії, у «Хвильовий» нікого не пускають, туди приїхала поліція і ворота зачинили. Імовірно, у середині ще залишився хтось із нападників. Сам заклад оголосив, що сьогодні вечірка Corner Klub by Ecke Records не відбудеться.

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