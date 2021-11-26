Праворадикалы разбили окна в «Хвильовому» на Подоле и «залили людей баллоном». Есть пострадавшие

В Киеве вечером в пятницу, 26 ноября, праворадикалы разбили окна в баре «Хвильовий», который находится на Подоле. После этого около 15 злоумышленников направились в заведения, расположенные на улицах Кирилловской и Нижнеюрковской (речь о клубах К41 и Closer).

Об этом «Бабелю» рассказали соучредитель «Хвильового» Андрей Янковский и очевидцы с места событий.

«Залетела группа молодых людей в балаклавах, масках и спортивных костюмах, разбили окна и залили баллоном людей внутри через разбитые окна и двери. Также они частично разбили мебель, которая стояла на террасе заведения — есть пострадавшие среди тех, кого залили баллоном. У нападавших выпала визитка организации «Центурия», — отметил Янковский.

«Бабель» проверил, куда направляет QR-код с визитки молодых людей — это Telegram-канал Centuria. В описании этого канала написано «Мы — центурия. Движение, которое стоит на мировоззренческой основе украинской государственности и европейской традиции».

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По словам очевидицы Софии, сейчас в «Хвильовий» никого не пускают, туда приехала полиция и ворота закрыли. Вероятно, в середине еще остался кто-то из нападающих. Само заведение объявило, что сегодня вечеринка Corner Klub by Ecke Records не состоится.

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