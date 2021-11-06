В Киеве праворадикалы посетили бары на Подоле с требованием «не продавать наркотики»

Организатор мероприятия — активист Кристиан Ударов и праворадикальная организация «Катарсис» . Они заявляют, что бары, в частности Closer и «Хвильовий», якобы продают наркотики. Перед походами в бары участники акции стояли с плакатами под отделением полиции Подольского района.

Соучредитель «Хвильового» Андрей Янковский в комментарии «Бабелю» сообщил, что участники акции пытались сорвать цепь и замки на воротах, бросали пакеты с мукой и петарды. Также, по его словам, на месте была полиция диалога, которая разговаривала с участниками акции. Бар на момент мероприятия закрыл посетителей внутри из соображений безоспаности.