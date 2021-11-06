У Києві праворадикали навідались до барів на Подолі із вимогою «не продавати наркотики»

Організатор заходу — активіст Крістіан Ударов та праворадикальна організація «Катарсис» . Вони заявляють, що бари, зокрема, Closer та «Хвильовий», начебто продають наркотики. Перед походами до барів учасники акції стояли із плакатами під відділком поліції Подільського району.

Співзасновник «Хвильового» Андрій Янковський у коментарі «Бабелю» повідомив, що учасники акції намагались зірвати ланцюг та замки на воротах, кидали пакети з борошном та петарди. Також, за його словами, на місці була поліція діалогу, яка розмовляла з учасниками акції. Бар на момент заходу закрив відвідувачів усередині з міркувань безпеки.