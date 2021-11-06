У Києві праворадикали навідались до барів на Подолі із вимогою «не продавати наркотики»

У Києві увечері суботи, 6 листопада, відбувається акція «проти наркоторгівлі» у барах на Подолі.
Організатор заходу — активіст Крістіан Ударов та праворадикальна організація «Катарсис». Вони заявляють, що бари, зокрема, Closer та «Хвильовий», начебто продають наркотики. Перед походами до барів учасники акції стояли із плакатами під відділком поліції Подільського району.
Співзасновник «Хвильового» Андрій Янковський у коментарі «Бабелю» повідомив, що учасники акції намагались зірвати ланцюг та замки на воротах, кидали пакети з борошном та петарди. Також, за його словами, на місці була поліція діалогу, яка розмовляла з учасниками акції. Бар на момент заходу закрив відвідувачів усередині з міркувань безпеки.