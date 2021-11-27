Полиция открыла производство из-за погрома в баре «Хвильовий» в Киеве

Киевские следователи начали уголовное производство по факту нападения на бар «Хвильовий», расположенный на Подоле.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

«Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Продолжаются следственные действия», — рассказали правоохранители.

Также в полиции уточнили, что были задержаны 12 молодых людей.