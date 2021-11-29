У Києві молодь вийшла протест після погромів «Хвильового». Вони висунули главі МВС Монастирському три вимоги

У Києві молодь вийшла на мирну акцію протесту під Міністерство внутрішніх справ, щоб звернутися до очільника відомства Дениса Монастирського та керівника київської поліції Івана Вигівського.

Після неодноразового погрому «Хвильового» вони вимагають звільнити та притягнути до відповідальності голову Подільського управління поліції Павла Василенка «за бездіяльність та покривання злочинності».

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Фото: Вісник подільського пиз*ецю

Друга вимога — публічно звітувати про відкриті справи, зокрема щодо осіб, які здійснили напад на «Хвильовий» 26 листопада.

Остання вимога — публічно презентувати системний план відновлення безпеки у Києві, та на Подолі зокрема.

Зазначимо, що 6 та 26 листопада група молодиків у балаклавах, масках та спортивних костюмах розтрощила вікна бару «Хвильовий» та намагалася потрапити всередину. Останній напад закінчився затриманням 12 осіб, яких згодом відпустили. Поліція запевняє, що відкрила проти них справу за статтею Хуліганство.

Достеменно невідомо, хто саме організовує ці напади, але анонси про це постійно зʼявляються у Telegram-каналах представників праворадикальних течій. Ці напади вони називають «хрестовими походами» а відвідувачів подільських закладів — «наркоманами». Ультраправі також прийшли на акцію протесту та стояли по другу сторону від мирної акції подолян.