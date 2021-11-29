В Киеве молодежь вышла на протест после погромов «Хвильового». Они выдвинули главе МВД Монастырскому три требования

В Киеве молодежь вышла на мирную акцию протеста под Министерство внутренних дел, чтобы обратиться к главе ведомства Денису Монастырскому и руководителю киевской полиции Ивану Выговскому.

После неоднократного погрома «Хвильового» они требуют уволить и привлечь к ответственности главу Подольского управления полиции Павла Василенко «за бездействие и покрытие преступности».

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Второе требование — публично отчитываться об открытых делах, в том числе в отношении лиц, совершивших нападение на «Хвильовий» 26 ноября.

Последнее требование — публично презентовать системный план восстановления безопасности в Киеве и на Подоле в частности.

Отметим, что 6 и 26 ноября группа молодых людей в балаклавах, масках и спортивных костюмах разбила окна бара «Хвильовий» и пыталась попасть внутрь. Последнее нападение закончилось задержанием 12 человек, которых впоследствии отпустили. Полиция уверяет, что открыла против них дело по статье Хулиганство.

Доподлинно неизвестно, кто организует эти нападения, но анонсы об этом постоянно появляются в Telegram-каналах праворадикальных течений. Эти нападения они называют «крестовыми походами», а посетителей подольских заведений — «наркоманами». Ультраправые также пришли на акцию протеста и стояли по другую сторону от мирной акции подолян.