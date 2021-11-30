Посольство Германии призвало полицию расследовать нападения праворадикалов на бары в Киеве

В посольстве Германии призвали полицию быстро расследовать нападения праворадикалов на бары в Подольском районе Киева. Там отметили, что такие погромы неприемлемы.
Об этом пишет посольство в своем Twitter.
«Нападения правых экстремистов на бары в Подольском районе Киева, где часто собираются представители ЛГБТ, неприемлемы. Власти Украины должны быстро расследовать эти инциденты!» — говорится в заявлении посольства.
Также там отметили, что принятие законопроекта № 5488 позволит повысить эффективность работы правоохранительных органов. Этот документ предусматривает установление ответственности за дискриминацию.
- Напомним, что 6 и 26 ноября группа молодых людей в балаклавах, масках и спортивных костюмах разбила окна бара «Хвильовий» и пыталась попасть внутрь. Последнее нападение закончилось задержанием 12 человек, которых впоследствии отпустили. Полиция уверяет, что открыла против них дело по статье «Хулиганство».
- Доподлинно неизвестно, кто организует эти нападения, но анонсы об этом постоянно появляются в Telegram-каналах представителей праворадикальных течений. Эти нападения они называют «крестовыми походами», а посетителей подольских заведений — «наркоманами». Ультраправые также пришли на акцию протеста жителей Подола и стояли на противоположной от них стороне.
- 29 ноября около 200 представителей сообщества Подола вышли на мирную акцию протеста под Министерство внутренних дел, чтобы обратиться к главе ведомства Денису Монастырскому и руководителю киевской полиции Ивану Выговскому. Они требуют уволить и привлечь к ответственности главу Подольского управления полиции Павла Василенко «за бездействие и покрытие преступности».