Посольство Германии призвало полицию расследовать нападения праворадикалов на бары в Киеве

В посольстве Германии призвали полицию быстро расследовать нападения праворадикалов на бары в Подольском районе Киева. Там отметили, что такие погромы неприемлемы.

Об этом пишет посольство в своем Twitter.

«Нападения правых экстремистов на бары в Подольском районе Киева, где часто собираются представители ЛГБТ, неприемлемы. Власти Украины должны быстро расследовать эти инциденты!» — говорится в заявлении посольства.

Также там отметили, что принятие законопроекта № 5488 позволит повысить эффективность работы правоохранительных органов. Этот документ предусматривает установление ответственности за дискриминацию.