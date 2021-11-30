Погода в Україні: синоптики попередили про мокрий сніг із дощем і крижану кірку на дорогах

Через невеликі нічні морози (до -3 °С) можлива поява крижаної кірки на дорожньому покритті.

За даними Sinoptik.ua , вночі та вдень 2 грудня на території Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей пройде мокрий сніг.

В Україну разом із похолоданням прийшли мокрий сніг із дощем та ожеледиця .

Вже 3 грудня дощі зі снігом пройдуть усіма західними, північними та центральними регіонами України, а 4 грудня — охоплять і схід.

За даними Київської міської державної адміністрації, у ніч проти 1 грудня у столиці та регіоні погода також погіршиться — синоптики прогнозують мокрий сніг, шквалистий вітер і мороз.