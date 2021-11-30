Погода в Украине: синоптики предупредили о мокром снеге с дождем и ледяной корке на дорогах

В Украину вместе с похолоданием пришли мокрый снег с дождем и гололед.
По данным Sinoptik.ua, ночью и днем 2 декабря на территории Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей пройдет мокрый снег.
Из-за небольших ночных морозов (до -3 °С) возможно появление ледяной корки на дорожном покрытии.
Уже 3 декабря дожди со снегом пройдут по всем западным, северным и центральным регионам Украины, а 4 декабря — охватят и восток.
По данным Киевской городской государственной администрации, в ночь на 1 декабря в столице и регионе погода также ухудшится — синоптики прогнозируют мокрый снег, шквалистый ветер и мороз.
- 20 ноября в Карпатах на горе Пип Иван Черногорский заснежило, где высота передувов достигала 1 метра. 23 ноября первый снег выпал в большинстве областей Украины.
- Ученые говорят, что в ближайшие десятилетия глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения, чем происходящие сейчас в Европе. При повышении температуры на 1 градус по Цельсию атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе.