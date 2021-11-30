Погода в Украине: синоптики предупредили о мокром снеге с дождем и ледяной корке на дорогах

По данным Sinoptik.ua , ночью и днем 2 декабря на территории Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей пройдет мокрый снег.

В Украину вместе с похолоданием пришли мокрый снег с дождем и гололед .

Уже 3 декабря дожди со снегом пройдут по всем западным, северным и центральным регионам Украины, а 4 декабря — охватят и восток.

По данным Киевской городской государственной администрации, в ночь на 1 декабря в столице и регионе погода также ухудшится — синоптики прогнозируют мокрый снег, шквалистый ветер и мороз.