Сильный ветер, дожди, местами снег. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине до конца недели

На этой неделе в Украине будет ветреная, с дождями и, местами, снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Скорость порывов ветра составит 15-20 м/с. В течение следующих нескольких дней в большинстве регионов Украине ожидается снижение температуры, кроме юго-востока страны. Там сохранится теплая погода: ночью +2...+7 °C тепла, днем +6...+11°C с дождем, который днем будет усиливаться.