Сильний вітер, дощі, подекуди — сніг. Синоптики спрогнозували погоду в Україні до кінця тижня

Швидкість поривів вітру складатиме 15-20 м/с. Впродовж наступних кількох днів в Україні очікується зниження температури, окрім південного сходу, де зберігатиметься тепла погода: вночі +2...+7 °C тепла, вдень +6...+11°C, з дощами, які вдень посилюватимуться.

Цього тижня в Україні буде вітряною, з дощами та, подекуди, снігом.

На решті території в наступні дві доби очікується дощ з переходом у мокрий сніг, вночі та вдень всього від -2 °C до +4 °C. В Карпатах — до -8 °C та сніг.

«Вночі 1 грудня побільшає снігу, в Карпатах та на сході країни випадатиме значний сніг. За таких умов дороги будуть слизькими — в Україні, крім півдня, місцями ожеледиця», — зазначили в УГМЦ. 2 грудня переважно без опадів, лише вдень в Карпатському регіоні дощ, на високогірʼї — сніг; температура вночі 0 ...-5°C, вдень +3 ...8 °C, на півдні країни до +12 °C.