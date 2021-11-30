Держбюро розслідувань викликало на допит нардепа Гео Лероса

Народного депутата Гео Лероса викликали на допит до Державного бюро розслідувань.
Про це нардеп повідомив у Facebook.
«С/ки з ДБР спеціально викликають мене на допит на 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського! Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди», — написав Лерос.
За словами депутата, його захисники попросили перенести допит, на що отримали у відповідь погрози. «Це перешкода депутатській діяльності! Слідчий міг мене викликати будь-якого іншого дня або хоча б у другій половині дня», — поскаржився Лерос.
Нардеп не повідомив, у якій справі його будуть допитувати. Він додав фотокопію повістки, згідно з якою провадження порушили 5 листопада.
- 4 листопада 2021 року Гео Лерос під час засідання Верховної Ради з трибуни показав середній палець, імовірно, президенту Володимиру Зеленському. Фракція «Слуга народу» попросила регламентний комітет Ради дати оцінку та винести рішення щодо поведінки Лероса. Комітет рекомендував відсторонити його на 5 засідань.
- Через цей інцидент 11 листопада Державне бюро розслідувань повідомило Леросу про підозру в хуліганстві.
- 18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт нардепа Гео Лероса у справі про середній палець президенту Володимиру Зеленському (хуліганство). Його відпустили під особисте зобовʼязання.