Держбюро розслідувань викликало на допит нардепа Гео Лероса

Народного депутата Гео Лероса викликали на допит до Державного бюро розслідувань.

Про це нардеп повідомив у Facebook.

«С/ки з ДБР спеціально викликають мене на допит на 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського! Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди», — написав Лерос.

За словами депутата, його захисники попросили перенести допит, на що отримали у відповідь погрози. «Це перешкода депутатській діяльності! Слідчий міг мене викликати будь-якого іншого дня або хоча б у другій половині дня», — поскаржився Лерос.

Нардеп не повідомив, у якій справі його будуть допитувати. Він додав фотокопію повістки, згідно з якою провадження порушили 5 листопада.