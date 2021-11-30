Госбюро расследований вызвало на допрос нардепа Гео Лероса

Народный депутат Гео Лерос был вызван на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом нардеп сообщил в Facebook.

«С/ки из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтобы я не присутствовал на послании Зеленского! Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в это время другие суды», — написал Лерос.

По словам депутата, его защитники попросили перенести допрос, на что получили ответные угрозы. «Это препятствие депутатской деятельности! Следователь мог меня вызвать в любой другой день, или хотя бы во второй половине дня», — пожаловался Лерос.

Нардеп не сообщил, по какому делу его будут допрашивать. Он приложил фотокопию повестки, согласно которой производство было возбуждено 5 ноября.