Обвинувачені у нападі на журналістів ексспівробітники Укрексімбанку на суді не визнали своєї провини

Голосіївський районний суд Києва провів підготовче засідання у справі про напад колишніх співробітників державного Укрексімбанку на журналістів видання «Схеми».
Про це пише «Радіо Свобода».
У рамках підготовчого засідання прокурор зачитала обвинувальний акт щодо ексголови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Укрексімбанку Олега Осіпова.
Усі четверо після зачитання обвинувального акту заявили, що своєї провини не визнають.
Мецгера та Пікалова звинувачують за ст. 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища»).
Водночас Тельбізов та Осіпов додатково мають кваліфікацію ще й за ст. 121 ККУ («Умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень»).
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку та видалили записи.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту. Після цього Мецгер подав у відставку та попросив вибачення в журналістів. 11 жовтня Голосіївський районний суд Києва відправив Мецгера під нічний домашній арешт у справі про перешкоджання журналістам, охоронця відпустили під особисте зобовʼязання.
- 9 листопада Укрексімбанк поновив на посадах відсторонених Тельбізова та Осіпова. Пікалова ж звільнили з посади. Там пояснили, що їхній статус підозрюваних у справі про напад на журналістів не є законною підставою для відсторонення від роботи або звільнення. Вже 12 листопада зʼявилось відео, як поновленого на посаді Тельбізова зустрічають оваціями, а сам він каже, що «кращого краш-тесту не можна було пройти в жодній організації». Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що обурений цим відео, а наглядова рада банку того ж дня звільнила Тельбізова та Осіпова.