Обвиняемые в нападении на журналистов экс-сотрудники Укрэксимбанка на суде не признали своей вины

Голосеевский районный суд Киева провел подготовительное заседание по делу о нападении бывших сотрудников государственного Укрэксимбанка на журналистов «Схем».
Об этом пишет «Радио Свобода».
В рамках подготовительного заседания прокурор зачитала обвинительный акт касательно экс-председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, экс-директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности Укрэксимбанка Олега Осипова.
Все четверо после прочтения обвинительного акта заявили, что своей вины не признают.
Мецгера и Пикалова обвиняют по ст. 171 Уголовного кодекса («Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения»).
В то же время, Тельбизов и Осипов дополнительно имеют квалификацию еще и по ст. 121 УК («Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившую телесных повреждений»).
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете председателя правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел при записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего работники банка изъяли у журналистов технику и удалили записи.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента. После этого Мецгер подал в отставку и попросил прощения у журналистов. 11 октября Голосеевский районный суд Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по делу о препятствовании журналистам, охранник был отпущен под личное обязательство.
- 9 ноября Укрэксимбанк восстановил в должностях отстраненных Тельбизова и Осипова. Пикалова же уволили с должности. Там объяснили, что их статус подозреваемых по делу о нападении на журналистов не является законным основанием для отстранения от работы или увольнения. Уже 12 ноября появилось видео, как восстановленного в должности Тельбизова встречают овациями, а сам он говорит, что «лучшего краш-теста нельзя было пройти ни в одной организации». Министр финансов Сергей Марченко заявил, что возмущен этим видео, а наблюдательный совет банка в тот же день уволил Тельбизова и Осипова.