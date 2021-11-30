Обвиняемые в нападении на журналистов экс-сотрудники Укрэксимбанка на суде не признали своей вины

Голосеевский районный суд Киева провел подготовительное заседание по делу о нападении бывших сотрудников государственного Укрэксимбанка на журналистов «Схем».

Об этом пишет «Радио Свобода».

В рамках подготовительного заседания прокурор зачитала обвинительный акт касательно экс-председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, экс-директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и экс-начальника управления внутренней безопасности Укрэксимбанка Олега Осипова.

Все четверо после прочтения обвинительного акта заявили, что своей вины не признают.

Мецгера и Пикалова обвиняют по ст. 171 Уголовного кодекса («Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения»).

В то же время, Тельбизов и Осипов дополнительно имеют квалификацию еще и по ст. 121 УК («Умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не причинившую телесных повреждений»).