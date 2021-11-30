Верховна Рада ухвалила проміжний звіт ТСК у справі «вагнерівців». Його направили правоохоронцям

Парламент України ухвалив проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі про провальну спецоперацію проти російських найманців із «ПВК Вагнера».
За ухвалу проголосував 251 народний депутат, при цьому 212 голосів дали нардепи від «Слуги народу».
Проміжний звіт ТСК було складено щодо розслідування можливих протиправних дій представників влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню суверенітету та територіальної цілісності України, а також нести загрозу національній безпеці. ТСК так і не спромоглася встановити, хто відповідальний за перенесення дати затримання російських найманців, але вказала, що спецоперацію справді готували українські спецслужби, без залучення іноземних служб.
Тепер звіт ТСК буде направлений до Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України та Держбюро розслідувань для розгляду і відповідного реагування. Офісу генпрокурора рекомендовано взяти на контроль розслідування кримінальних проваджень з питань, які розглядала ТСК.
- 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування про «злив» спецоперації із затримання Україною бойовиків російської «ПВК Вагнера». З нього зрозуміло, що Володимир Зеленський знав про операцію, а голова ОП Андрій Єрмак просив її відкласти.
- ТСК у звіті вказує, що спецоперація українських спецслужб була, але хто стоїть за її відстрочкою на 5 днів (через яку найманців затримали білоруські спецслужби, а не українські) — невідомо. «Зливу» інформації з української сторони (за звітом ТСК) не було.
- Держбюро розслідувань викличе на допит голову ОП Андрія Єрмака у цій справі.
- 19 листопада колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що вказівка перенести спецоперацію із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» надійшла від президента, але він надав її не особисто, а через делеговану особу — Андрія Єрмака.
- Президент 26 листопада звинуватив Бурбу в «торгівлі інформацією» та навʼязуванні неспланованої операції із затримання бойовиків.