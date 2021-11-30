Верховна Рада ухвалила проміжний звіт ТСК у справі «вагнерівців». Його направили правоохоронцям

Парламент України ухвалив проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі про провальну спецоперацію проти російських найманців із «ПВК Вагнера».

За ухвалу проголосував 251 народний депутат, при цьому 212 голосів дали нардепи від «Слуги народу».

Проміжний звіт ТСК було складено щодо розслідування можливих протиправних дій представників влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню суверенітету та територіальної цілісності України, а також нести загрозу національній безпеці. ТСК так і не спромоглася встановити, хто відповідальний за перенесення дати затримання російських найманців, але вказала, що спецоперацію справді готували українські спецслужби, без залучення іноземних служб.

Тепер звіт ТСК буде направлений до Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України та Держбюро розслідувань для розгляду і відповідного реагування. Офісу генпрокурора рекомендовано взяти на контроль розслідування кримінальних проваджень з питань, які розглядала ТСК.