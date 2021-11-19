Колишній глава розвідки Міноборони Бурба: Наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» дав президент

Колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба заявив, що вказівка про перенесення спецоперації із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» надійшла від президента, але він не особисто її надав, а через делеговану особу — главу Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це Бурба заявив 19 листопада в етері програми «Свобода слова Савіка Шустера».
«[23 липня 2020 року] Ми піднялись до президента на четвертий поверх. Помічники повідомили, що з нами буде розмовляти глава Офісу [президента Андрій Єрмак]. Ми провели розмову, нас було троє: я, глава Офісу та перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький. Ми доповіли про зміну в обстановці, про наступний етап — це планова доповідь. У звʼязку з тим, що Єрмак був делегований президентом, я отримав вказівку про перенесення фінального етапу — і що це не просто вказівка, я отримав відповідь, що це вказівка президента. Але письмового наказу не було», — заявив Бурба.
Колишній глава розвідки наголосив, що розвідка не зобовʼязана виконувати накази глави Офісу президента Андрія Єрмака, але останній заявив, що він «делегований президентом».
Причинами провалу спецоперації Бурба назвав наступне: «крота, який працює на Росію», погану підготовку українських спецслужб та гарну роботу контррозвідки Білорусі, яка у підсумку і затримала бойовиків.
Зазначимо, що на цей ефір «Свободи слова» запросили і президента Володимира Зеленського, і главу його Офісу Андрія Єрмака «з метою обʼєктивного висвітлення важливої для країни теми», однак вони не прийшли. Радник ОП з питань комунікацій Михайло Подоляк пояснив це тим, що телеканал «Україна 24», на якому йде програма, «маніпулятивно та провокативно подає інформацію, граючи за правилами олігархів».
Минулого року, коли спецоперація із затримання бойовиків зірвалась, Зеленський, Єрмак, а також СБУ та Служба зовнішньої розвідки стверджували, що ніяку операцію не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію.
Нагадаємо, що спецоперацію намітили на 26 червня 2020 року — тоді бойовиків мали затримати у Білорусі, однак її перенесли «з невідомих причин» на 29 липня. Однак рано-вранці 28 липня їх затримали білоруські спецслужби, які в той час активно працювали перед президентськими виборами, а потім повернули їх до Росії.
- 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала своє розслідування про «злив» спецоперації із затримання Україною бойовиків російської «ПВК Вагнера». З нього зрозуміло, що Володимир Зеленський знав про операцію, а голова ОП Андрій Єрмак просив її відкласти.
- ТСК у звіті вказує, що спецоперація українських спецслужб все ж таки була, але хто стоїть за її відстрочкою на 5 днів (через яку найманців затримали білоруські спецслужби, а не українські) — невідомо. «Зливу» інформації з української сторони (за звітом ТСК) не було.