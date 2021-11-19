В ОП пояснили, чому президент не прийшов на ефір «Свободи слова Савіка Шустера» для обговорення «вагнергейту»

На програму «Свобода слова Савіка Шустера», яка виходить на телеканалах «Україна» та «Україна 24», запросили президента України Володимира Зеленського та главу Офісу президента Андрія Єрмака, утім вони відмовились.

Одна з тем, які планувалось обговорити під час програми — підготовка та зрив операції українських спецслужб із затримання «вагнерівців».

Ведучий програми зазначив, що зробив таку пропозицію «з метою обʼєктивного висвітлення важливої для країни теми».

В Офісі президента пояснили, що відмовили телеканалу, оскільки він «маніпулятивно та провокативно подає інформацію, граючи за правилами олігархів».

«Цікаво бачити від медійного майданчика, який узяв на себе фантастичну роль олігархічного пропагандиста, фразу «з метою обʼєктивного висвітлення важливої для країни теми запрошуємо»... Точно розумієте весь сенс цих простих слів? Точно не хочете влаштувати чергове кероване судилище на своєму майданчику? Точно розумієте, що таке дискусія? Хоча все це риторичне», — зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.