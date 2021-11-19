Бывший глава разведки Минобороны Бурба: Приказ перенести спецоперацию с «вагнеровцами» дал президент

Бывший руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что указание о переносе спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера» поступило от президента, но он не лично его предоставил, а через делегированное лицо — главу Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом Бурба заявил 19 ноября в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
«[23 июля 2020] Мы поднялись к президенту на четвертый этаж. Помощники сообщили, что с нами будет разговаривать глава Офиса [президента Андрей Ермак]. Мы провели разговор, нас было три: я, глава Офиса и первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий. Мы доложили об изменении в обстановке, о следующем этапе — это плановый доклад. В связи с тем что Ермак был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа — и это не просто указание, я получил ответ, что это указание президента. Но письменного приказа не было», — заявил Бурба.
Бывший глава разведки подчеркнул, что разведка не обязана выполнять приказы главы Офиса президента Андрея Ермака, но последний заявил, что он «делегирован президентом».
Причинами провала спецоперации Бурба назвал следующее: «крота, который работает на Россию», плохую подготовку украинских спецслужб и хорошую работу контрразведки Беларуси, которая в итоге и задержала боевиков.
Отметим, что на этот эфир «Свободы слова» пригласили и президента Владимира Зеленского, и главу его Офиса Андрея Ермака «с целью объективного освещения важной для страны темы», однако они не пришли. Советник ОП по вопросам коммуникаций Михаил Подоляк объяснил это тем, что телеканал «Украина 24», на котором идет программа, «манипулятивно и провокативно представляет информацию, играя по правилам олигархов».
В прошлом году, когда спецоперация по задержанию боевиков сорвалась, Зеленский, Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию.
Напомним, что спецоперацию наметили на 26 июня 2020 года, тогда боевиков должны были задержать в Беларуси, однако ее перенесли «по неизвестным причинам» на 29 июля. Однако ранним утром 28 июля их задержали беларусские спецслужбы, которые в то время активно работали перед президентскими выборами, а затем вернули их в Россию.
- 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование о «сливе» спецоперации по задержанию Украиной боевиков российской «ЧВК Вагнера». Из него ясно, что Владимир Зеленский знал об операции, а глава ОП Андрей Ермак просил ее отложить.
- ВСК в отчете указывает, что спецоперация украинских спецслужб все же была, но кто стоит за ее отсрочкой на 5 дней (из-за которой наемников задержали беларусские спецслужбы, а не украинские) — неизвестно. «Слива» информации с украинской стороны (согласно отчету ВСК) не было.