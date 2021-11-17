Bellingcat опубликовала расследование о спецоперации «вагнеровцев»

Международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть своего расследования о «сливе» спецоперации с задержанием Украиной боевиков российского ЧВК «Вагнер».

Расследование опубликовали на сайте The Insider и Bellingcat.

Ответственными за проект были два старших офицера: Василий Бурба (глава разведки Минобороны) и Руслан Баранецкий (замглавы СБУ). По данным Bellingcat, они регулярно проводили брифинги для президента об операции «Авеню» (именно такое название имела эта спецоперация). Зеленского ознакомили с планом в июне 2020 года — операцию одобрили в начале июля 2020 года.

«Эта спецоперация, не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу, должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда «вагнеровцы» уже направлялись в минский аэропорт, операция была «перенесена» после встречи разведчиков с политическим руководством, закончившимся арестом наемников силами белорусского КГБ», — пишут журналисты.

«Вагнеровцы» должны были оказаться в Украине в результате принудительной посадки самолета, следовавшего из Минска в Стамбул. Для этого разрабатывали два варианта: либо пассажиру становится плохо на борту, либо угроза взрыва (украинские авиадиспетчеры могут дать указание пилоту не сообщать пассажирам об аварийной ситуации или даже об изменении траектории полета). Выбрали второй вариант.

По данным журналистов, за день до отъезда боевиков Бурба и Баранецкий прибыли в Офис президента. Они должны были предоставить окончательную информацию о предстоящей спецоперации. Однако, поскольку президент Зеленский был занят, Бурба сказал Bellingcat, что они не смогли встретиться с ним лично.

Бурба отметил, что глава Офиса президента Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю. Накануне президент Зеленский достиг соглашения с Россией и поддерживаемыми Россией сепаратистами о прекращении огня на Донбассе, о чем он объявил на совместном пресс-мероприятии с тогдашним президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

Bellingcat не смогла независимо проверить этот разговор, а Офис президента не прокомментировал это расследование. Ранее Ермак заявил, что история о спецоперации «выдумана от начала до конца».