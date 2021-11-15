Спецоперация была, но кто ее перенес – неизвестно. ВСК опубликовала промежуточный отчет по делу «вагнеровцев»

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая расследовала возможный срыв спецоперации по задержанию боевиков «Частной военной компании МАР», воевавших и на Донбассе на стороне боевиков, обнародовала промежуточный отчет. Согласно ему, «спецоперация» украинских спецслужб все же была, кто стоит за ее отсрочкой на 5 дней (из-за которых их задержали беларусские спецслужбы, а не украинские) — неизвестно, слива информации с украинской стороны не было. Отчет ВСК обнародовала в понедельник, 15 ноября. Комиссия отмечает, что термина «спецоперация» не существует, есть «специальное (активное) мероприятие». Разведка Министерства обороны проводила это мероприятие в отношении боевиков с первой половины 2018 года до начала июля 2020 года. Разведка от имени ЧВК «МАР» набирала боевиков якобы для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливане: провели около 2 тысяч «собеседований» с потенциальными участниками боевых действий и отобрали около 500 заинтересовавших разведку людей. Из них идентифицировали 396 человек. Эту информациюа передали в Службу безопасности Украины в начале июля 2020 года. На одном из совещаний разведки и СБУ предложили переместить 33 человек (отобранных из 396) из России в страну, где их можно было бы официально задержать. В конце июня 2020 года и началось «специальное (активное) мероприятие» (опровергаются заявления о его многолетнем планировании). Боевиков должны были выманить из России в Венесуэлу.

Почему спецоперацию отсрочилис 25 июля на 30 июля 2020 года. ВСК не смогла точно установить, кто и на каком уровне в Украине принял это решение. Комиссия заявляет, что не было никакого документального указания от должностных лиц. ВСК также не нашла подтверждения того, что президент Украины Владимир Зеленский давал личные распоряжения руководству разведки Минобороны отсрочить «активное мероприятие», а глава его Офиса Андрей Ермак вообще не имеет таких полномочий. Министр обороны может только дополнительно привлекать Вооруженные силы, а не откладывать операцию. О возможном сливе информации. В России и Беларуси могли знать об отдельных процессах, поскольку один из 33 наемников в мае 2020 года обратился в ФСБ России и передал данные о контакте с «вербовщиками» ЧВК «МАР». Также ВСК не установила, координировались ли между собой спецслужбы России и Беларуси. Однако отмечается, что военных задержали беларусские спецслужбы, которые работали в усиленном режиме накануне президентских выборов. Отметим, что одного из 33 членов группы не экстрадировали в Россию вместе с остальными. ВСК не нашла подтверждения того, что произошла утечка информации с украинской стороны на каком-либо из этапов «спецоперации». Кроме этого, по данным отчета, к спецоперации причастна только украинская разведка, а не британская, американская, израильская или турецкая.