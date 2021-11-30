Верховная Рада приняла промежуточный отчет ВСК по делу «вагнеровцев». Его направили правоохранителям

Парламент Украины принял промежуточный отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу о провальной спецоперации против российских наемников из «ЧВК Вагнера».

За постановление проголосовал 251 народный депутат, причем 212 голосов дали нардепы от «Слуги народа».

Промежуточный отчет ВСК касается расследования возможных противоправных действий представителей власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также нести угрозу национальной безопасности. ВСК так и не смогла установить, кто ответственен за перенос даты задержания российских наемников, но указала, что спецоперацию действительно готовилиь украинские спецслужбы, без привлечения иностранных служб.

Отчет ВСК направят в Офис генерального прокурора, в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований для рассмотрения и соответствующего реагирования. Офису генпрокурора рекомендовано взять на контроль расследование уголовных производств по вопросам, которые рассматривала ВСК.